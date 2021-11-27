В ВОЗ не считают омикрон-штамм поводом для паники

Появление нового, омикрон-штамма коронавируса не должно служить поводом для паники. Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, на данный момент не существует доказательств того, что вакцины будут неэффективны против мутации.

«Мне кажется, паника не должна быть, потому что мы еще не знаем… если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины - этого мы не знаем на данный момент», - сказала Вуйнович в эфире «Соловьев Live».

Также Вуйнович отметила, что заявления о «непроверенных» вакцинах от коронавируса не соответствуют действительности. Технологии и платформы, по словам представителя организации, существуют уже несколько десятков лет.

«Платформы этих вакцин существуют более 10, 15 и 20 лет. Это значит, что технология знакома», - заявила представитель ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявили, что существующие ПЦР-тесты на COVID-19 способны распознать новый штамм - «омикрон». При этом в организации считают, что мутация будет распространяться по миру быстрее предыдущих разновидностей.