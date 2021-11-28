В Британии заявили об эффективности вакцин против «омикрона»

Прививка существующими вакцинами от COVID-19 дает шанс на значительное снижение вероятности тяжелого течения болезни при заражении новым штаммом «омикрон». Такое мнение выразил главный санитарный врач Британии Крис Уитти.

«Есть реальный шанс того, что вакцин, в особенности после бустерной дозы, или усиленного вакциной естественно приобретенного иммунитета может оказаться достаточно, чтобы не допустить тяжелой болезни или смерти», - пояснил врач.

Уитти отметил, что вакцины могут быть эффективны несмотря на способность «омикрона» уходить от иммунного ответа и заражать человека. Во время экстренной пресс-конференции с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном главврач подчеркнул, что эта информация пока что предварительная. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Guardian News.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что появление омикрон-штамма - не повод для паники. Она пояснила, что на данный момент не существует доказательств того, что вакцины будут неэффективны против мутации.