Итальянские ученые представили первое в мире «фото» белка омикрон-штамма

Итальянские ученые первые в мире показали, как выглядит шиповидный белок (он же «спайк-белок» - spike-protein - прим. ред.) нового штамма «омикрон». На графическом изображении лаборатория выделила множество мутаций в сравнении с дельта-штаммом и первоначальным вариантом коронавируса. «Реконструкцию» белка сделали работники римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù.

«Это "фото" в широком смысле, речь идет о реконструкции, сделанной в лаборатории. Ясно видно, что вариант "омикрон" имеет гораздо больше мутаций, чем вариант "дельта". Они сконцентрированы прежде всего в области белка, которая взаимодействует с клетками человека», - цитирует РИА Новости представителя госпиталя.

На изображении сравниваются штаммы «дельта» и «омикрон», а области, которые изменились, отмечены красным. Отмечается, что предыдущий вариант COVID-19 - дельта-штамм - имел 18 мутировавших аминокислотных остатков. В новом уже 43 таких изменения, что по заявлению ученых означает, что вирус адаптировался к человеческому виду.

В минувшую пятницу, 26 ноября, ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм «омикрон». Накануне стало известно, что в Италии и Германии зарегистрировали первые случаи заражения новой мутацией коронавируса. Кроме этого, заражение омикрон-штаммом подозревают в Нидерландах. Согласно информации в прессе, все заболевшие прибыли из Южной Африки.