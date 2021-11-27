ВОЗ признала новый штамм коронавируса угрозой для мира

Новый штамм коронавирусной инфекции - «Омикрон» - с кодировкой B.1.1.529 может стать угрозой для мира. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Ученым могут потребоваться недели, чтобы полностью понять мутации этого варианта (COVID-19 – прим. ред.) и то, эффективны ли существующие вакцины и методы лечения против него. В этом варианте содержится спайковый белок, который резко отличается от белка в оригинальном коронавирусе, на основе которого созданы вакцины», - передает Reuters.

Сообщается, что мутация с кодировкой B.1.1.529 может влиять на содержание протеина организма. Согласно заявлениям ВОЗ, он может распространяться быстрее, чем другие формы COVID-19. Отмечается, что пример ЮАР показал, что «Омикрон» может затронуть большее число людей, чем его предшественники. Кроме этого, в ООН заявили о необходимости ввести ограничения на поездки из-за обнаружения нового штамма коронавируса из Южной Африки.

Ранее Российский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в стране не обнаружен B.1.1.529. Однако было принято решение ограничить въезд в РФ иностранных граждан из стран, где была выявлена мутация.