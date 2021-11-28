«Они издевались»: Вечорко рассказал о посещении антиваксеров ГКБ им. Филатова

Противники вакцинирования от коронавируса посетили «красную зону» московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко. Он отметил, что противники вакцинации отказали в просьбе надеть индивидуальные средства защиты. Позже некоторые согласились на условия врачей, сделали экспресс-тесты, надели СИЗы и провели 1,5-2 часа, по словам Вечорко, на территории больницы.

«Мы, собственно говоря, договорились, что они (противники вакцинации от коронавируса - прим. ред.) к нам приедут, и мы покажем работу изнутри, как у нас все это происходит, как работают наши сотрудники, как лечатся пациенты. Диалога-то нет, один негатив. Я понял, что это бесполезно», - рассказал главврач.

Вечорко рассказал, что противники вакцинации от коронавируса не верили происходящему и утверждали, что пациенты - это актеры, а не настоящие больные.

«Здесь какая-то наигранность, какой-то смех, это нездоровая ситуация, но когда вот начали уже хамить перед (одним из - прим. ред) пациентов, я сказал, что мы закрываем эту тему. Они мне рассказывали, что лечить (коронавирус - прим. ред.) надо пенициллином. Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались», - сказал Вечорко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Главврач также рассказал о случае в палате пациента, который потерял ногу из-за коронавирусной инфекции - болезнь привела к образованию тромбов, которые позже переросли в гангрену. По словам Вечорко, антиваксеры не поверили даже ему, несмотря на то, что пациент рассказывал свою историю со слезами на глазах.

Несколько дней назад российские врачи 11 больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции. Они предложили лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами увидеть пациентов с COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль положительно оценил такую идею.

В ответ на письмо врачей лидер группы «Алиса» музыкант Константин Кинчев заявил, что провел больше месяца в «красной зоне» и знает, что там происходит. При этом он подчеркнул, что его мнение по поводу прививок от COVID-19 останется неизменным. Певец Юрий Лоза также отказался от приглашения, объясняя это тем, что ему незачем ехать в места, «где его намеренно хотят заразить смертельно опасной инфекцией».