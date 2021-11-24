В Кремле оценили идею пригласить антипрививочников в «красную зону»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль положительно оценил идею пригласить антипрививочников в «красную зону». Об этом он сообщил в среду.

«В курсе, оцениваем очень положительно», - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле письмо врачей к антипрививочникам и как его оценивают.

Он также отметил, что Россия не отличается от других стран мира в плане таких настроений.



«По-прежнему остается, слава богу, не широкий, скорее ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам. Есть круг людей, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни», - сказал Песков.

Ранее врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Среди так называемых антиваксеров есть и крупные политики, и известные общественные деятели, к которым прислушиваются тысячи людей: Геннадий Зюганов, Мария Шукшина, Юрий Лоза.

Медики предложили им лично посетить «красные зоны» и отделения реанимации, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Посмотреть, как люди борются буквально за каждый глоток воздуха. Врачи надеются, что после такой экскурсии противники прививок изменят свое мнение.