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Лидер группы «Алиса» ответил на приглашение врачей посетить «красную зону»

Елизавета Потейчук
17:41 24.11.2021
Музыкант уточнил, что его мнение по поводу процесса вакцинации от COVID-19 останется неизменным.
Лидер группы «Алиса» ответил на приглашение врачей посетить «красную зону»
© Фото: Anton Belitsky,Russian Look, Globallookpress
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Лидер группы «Алиса» музыкант Константин Кинчев ответил на коллективное письмо врачей противникам вакцинации от коронавирусной инфекции. Так, Кинчев в ответ на приглашение посетить «красную зону» больниц заявил, что провел больше месяца в подобной реанимации и знает, что там происходит.

«Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации "красной зоны" и не понаслышке знаю, что и как там происходит», - написал музыкант на своей странице в Instagram.

Однако Кинчев подчеркнул, что его мнение по поводу прививок от COVID-19 останется неизменным. При этом он упомянул, что не поменяет свою точку зрения насчет разделения людей по принципу вакцинации.

Российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса с предложением посетить «красные зоны» госпиталей и оценить, что там происходит. Среди адресатов письма - ряд политиков и общественных деятелей.

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