Врачи 11 больниц РФ написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19
Российские врач написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, среди которых ряд политиков и общественных деятелей. Они предложили лично посетить «красные зоны» лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с COVID-19.
Обращение было направлено, в частности, к Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Петру Толстому, Сергею Кургиняну, Марии Шукшиной, Наталье Ветлицкой, Вячеславу Лысакову, Егору Бероеву, Константину Кинчеву, Оскару Кучере, Кате Лель и Юрию Лозе.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов высказал позицию о необходимости ввести в РФ обязательную вакцинацию от COVID-19 для россиян старше 60 лет, поскольку они находятся в группе риска с тяжелым течением заболевания. По его словам, к этому возрасту многие люди уже страдают от ряда хронических заболеваний, которые могут в значительной мере осложнять течение инфекции.