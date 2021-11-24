Врачи 11 больниц РФ написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19

Российские врач написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, среди которых ряд политиков и общественных деятелей. Они предложили лично посетить «красные зоны» лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с COVID-19.

Обращение было направлено, в частности, к Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Петру Толстому, Сергею Кургиняну, Марии Шукшиной, Наталье Ветлицкой, Вячеславу Лысакову, Егору Бероеву, Константину Кинчеву, Оскару Кучере, Кате Лель и Юрию Лозе.