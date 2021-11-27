«Все, кто поехал в «красную зону», померли»: Лоза наотрез отказался ехать в ковидные госпитали

Российский автор-исполнитель, певец Юрий Лоза в беседе со «Звездой» заявил, что ни под каким предлогом не поедет в госпитали «красных зон» COVID-19 после коллективного обращения врачей, адресованного противникам вакцинации от коронавируса. С его слов, артисту незачем ехать в те места, где его намеренно хотят заразить смертельно опасной инфекцией.

«Зачем мне ехать туда, где меня хотят заразить и убить? Вот так можете от меня и написать: все мои знакомые, которые остались дома, живы до сих пор. Все, которые поехали в "красную зону" лечиться, все померли», - заявил Лоза.

Обращение врачей к антиваксерам было адресовано звездам российской эстрады и известным политикам. В частности, в список адресатов вошли Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, Сергей Кургинян, Мария Шукшина, Наталья Ветлицкая, Вячеслав Лысаков, Егор Бероев, Константин Кинчев, Оскар Кучера, Катя Лель и сам Юрий Лоза.