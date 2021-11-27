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Пациент «красной зоны» рассказал антиваксерам о потере ноги из-за COVID-19

Алексей Курильченко
21:42 27.11.2021
Из-за заражения короновирусной инфекции у пенсионера образовались тромбы, из-за которых врачам пришлось ампутировать ему ногу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ходе экскурсии по «красной зоне» больницы № 15 имени О. М. Филатова, блогеров, отрицающих существование коронавируса, представили одному из пациентов. 68-летний Андрей лишился ноги из-за заражения коронавирусной инфекцией - болезнь привела к образованию тромбов, которые позже переросли в гангрену. При этом сам Андрей до болезни не вакцинировался и считал, что вероятность заболеть в Москве невелика.

«Я в этом сам виноват. Я относился к вакцинации очень, скажем так, нейтрально. Я полагал: Москва город большой, процент инфицированных, который по телевизору показывали - я в него не попаду. Я попал в него, о чем конечно очень сожалею - это моя ошибка», - сказал пациент.

Врачам удалось при операции сохранить Андрею коленный сустав - впоследствии это облегчит протезирование. Впереди у пациента долгий путь - ему предстоит реабилитация. Поражение легких составило 75% - сейчас идет процесс восстановления, отметили врачи. Также один из блогеров задал пациенту вопрос об условиях в больнице.

«По пятибалльной системе - на пять с плюсом. И лечение - я не специалист, но это было сделано профессионально, потому что я получал облегчение какое-то. Состояние здоровья поправлялось у меня, значит лечение проводилось правильно и грамотно. Питание великолепное, хочу вам сказать. Персонал дружелюбный, всегда готов помочь», - ответил ему Андрей.

Медики дополнили, что при модернизации больницы было установлено около 1500 кислородных систем, которые жизненно необходимы для пациентов, находящихся в стационаре.

Ранее врачи призвали медийных личностей, выступающих против вакцинации, посетить «красные зоны» больниц. На предложение откликнулись блогеры, причем некоторые решили, что пройтись по ковидной больнице без средств защиты - это хорошая идея.

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