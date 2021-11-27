Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы

Уверенной походкой навстречу инфекции идут не врачи, а антиваксеры. Девять противников прививок от коронавируса откликнулись на открытое письмо главных врачей российских больниц - прийти и посмотреть, как лечат тех, кто не делал прививку и сейчас в тяжелом состоянии. Письмо было адресовано лидерам общественного мнения - известным артистам и политикам. Но пришли не они, а блогеры среднего звена. С числом подписчиков до полутора тысяч человек.

Антон Тарасов один из первых записался на экскурсию. И сразу же объявил об этом подписчикам. В «красную зону» 15-й горбольницы Москвы собрался зайти без защитного костюма, очков и перчаток. Тарасов считает: вируса не существует, а больные, по его мнению, получили ожог легких после, якобы, распыленных в атмосфере химикатов.

Тарасов собрал группу поддержки - антиваксеров из закрытых сообществ в соцсетях. Любой шаг снимают на телефон. И вот на первой точке контроля их просят надеть маски и сдать ПЦР-тест, чтобы избежать с их стороны провокации в случае заражения не в «красной зоне».

Скандал продолжился в конференц-зале, куда привели блогеров, чтобы те дали письменное согласие на вход в «красную зону». Условие: быть средствах индивидуальной защиты. Им готовы выдать специальный костюм. Но антиваксеры отказались устроили шоу - стоя без масок всячески провоцировали врачей. Тут терпение закончилось даже у главного врача и он прекратил дискуссию.

«У нас есть четкие правила, согласно которым мы вас пустим внутрь. Если кто-то не согласен, мы прекращаем все», - заявил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Покидать больницу антипрививочники не спешили. Демонстрировали QR-коды, которые были выданы им после болезни. Но антитела не повод идти в «красную зону» без средств защиты. Но уже на выходе три блогера согласились на условия врачей. Дмитрий ни разу за три часа не снял балаклаву и эпатировал публику.

«Я их называю не QR-коды, а куриные коды - они для дураков», - заявил Дмитрий.

Один из противников прививок, музыкант Юрий Лоза, наотрез отказался посещать «красную зону». Якобы его хотят там убить. И от своих убеждений он, похоже, отказываться не собирается.

«Не было цели убедить Лозу, чтобы он привился. Он взрослый человек, сам решит. Была цель убедить, чтобы он не транслировал антивакцинальную информацию среди людей, которые его слушают», - заявил главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев.

При это в больнице заявили, что Лоза записывался на экскурсию - все было готово. Но музыкант так и не приехал - к разочарованию медиков.

В результате двое мужчин и женщина из группы антиваксеров все же согласились на условия врачей - надеть защиту и сдать ПЦР-тест. После экскурсии они обещали рассказать журналистам - поменяли ли они свое мнение или нет.