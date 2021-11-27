Спасение выжившего и арест нарушителей: что известно о расследовании трагедии на шахте в Кузбассе

За состоянием выжившего спасателя Александра Заковряжного сейчас следит вся Кемеровская область. Мужчина около суток провел в загазованной шахте. Переохлажление, обезвоживание газом привели к осложнениям на почки. На данный момент Заковряжного перевезли в областную клиническую больницу скорой помощи.

«У него состояние стабильное, на фоне лечения отмечается в целом положительная динамика, у него давление нормальное, он сам дышит, но именно длительное воздействие вот этих вредных условий привели к определенным изменениям в организме, после пресс-конференции было принято решение его перевести в областной токсикологический центр», - рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

В соседнем корпусе госпиталя проходят лечение коллеги Александра Заковряжного. Горноспасателей посетил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Горноспасатели снова пошли под землю для разведки обстановки в шахте. Спуск по-прежнему связан с риском для жизни, однако сейчас там уже гораздо безопаснее, чем в первые часы после трагедии.

«Мы шли первый раз когда пошли, мы пошли на спасение пострадавших, то есть шахтеров, мы до туда не дошли, потому что там была взрывоопасная обстановка, нас вернули, вернули всех. Мы вышли когда на поверхность, уже собрались идти, ждали команды отправки домой, нам сказали, что попали наши ребята, обстановка обострилась, мы опять переоделись в грязное и пошли обратно туда в шахту», - поделился горноспасатель Эдуард Меркес.

Причины трагедии продолжают выяснять параллельно со спасательной операцией. Специалистам Ростехнадзора, которые курировали объект, предъявили обвинение по статье о халатности. Сотрудники следствия установили, что в шахте «Листвяжная» еще с июня текущего года наблюдались сбои в системе вентиляции. Возможно, это и привело к повышенной концентрации метана, из-за которой и произошел взрыв. Директора кузбасской шахты, его первого заместителя и специалистов Ростехнадзора суд заключил под стражу на два месяца. Расследование дела продолжается.