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Горноспасатели отправились в разведку на аварийный участок шахты в Кузбассе

Елизавета Потейчук
16:51 27.11.2021
Спасательный отряд отправился в разведку в шахту «Листвяжная» с устья ходка №33.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Кемеровской области горноспасательное отделение было направлено в разведку в горные выработки аварийного участка шахты «Листвяжная» с устья ходка №33. Спасателей направили в зону места трагедии для выяснения обстановки.

Трагедия, связанная со взрывом в кузбасской шахте, унесла жизни 51 человека, шесть из которых оказались горноспасателями. Сотрудники МЧС обнаружили одного выжившего человека. Им оказался сотрудник спасательного ведомства Александр Заковряжный, ранее уже внесенный в список награжденных посмертно орденом Мужества.

Кроме того, горноспасатель Эдуард Меркес, который с группой отправился в шахту «Листвяжная» в Кемеровской области после погибших коллег, рассказал «Звезде» подробности происшествия. Он предположил, что из-за сложной обстановки им пришлось работать на месте больше, чем было рассчитано изначально.

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