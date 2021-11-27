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Горноспасатель рассказал о причинах гибели группы коллег в шахте «Листвяжная»

Светлана Иванова
12:30 27.11.2021
Из-за сложной обстановки им пришлось работать на месте больше, чем было рассчитано изначально, предположил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Горноспасатель Эдуард Меркес, который с группой отправился в шахту «Листвяжная» в Кемеровской области после погибших коллег, рассказал «Звезде» подробности происшествия. Спасатель уточнил, что, по его данным, произошел только один взрыв. Сама группа шла на смену спасателям, попавшим в сложную обстановку.

«Мы шли встречать. Первый раз мы когда пошли, мы шли на спасение пострадавших, то бишь, шахтеров, мы до туда не дошли, потому что там была взрывоопасная обстановка, нас вернули, вернули всех. Только мы вышли на поверхность и ждали команды отправки домой, нам сказали, что попали наши ребята, там обстановка обострилась, и мы переоделись и пошли обратно в шахту», - пояснил Меркес.

Он добавил, что спасатели спустились в шахту на глубину  порядка полутора километра. Специалист также предположил, почему погибли коллеги из другой группы спасателей. Из-за сложной обстановки им пришлось работать на месте больше, чем было рассчитано изначально.

Авария на шахте «Листвяжная» на Кузбассе произошла утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Сначала погибшими объявили 52 человека: 46 шахтеров и шестерых горноспасателей, однако позже был обнаружен живым спасатель МЧС.

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