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Спасенного горноспасателя доставили в больницу Кемерово с почечной недостаточностью

Светлана Иванова
11:01 27.11.2021
Сначала погибшими объявили 52 человека: 46 шахтеров и шестерых горноспасателей, однако позже был обнаружен живым спасатель МЧС Александр Заковряжный.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Спасателя МЧС Александра Заковряжного, которого нашли живым после трагедии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, доставили в областную больницу Кемерово с почечной недостаточностью. Об этом сообщает корреспондент «Звезды», который находится на месте событий.

Авария на шахте «Листвяжная» на Кузбассе произошла утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Сначала погибшими объявили 52 человека: 46 шахтеров и шестерых горноспасателей, однако позже был обнаружен живым спасатель МЧС Александр Заковряжный.

Накануне мужчина пообщался с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. По словам горноспасателя, он чувствует себя хорошо, а квалифицированные врачи и внимательный медперсонал назначили соответствующее лечение.

Причиной ЧП предварительно называют взрыв метана. В больницы госпитализированы 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.

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