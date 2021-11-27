Инспектор Ростехнадзора арестован на два месяца по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, которого обвиняют в халатности по делу о гибели людей в шахте «Листвяжная» суд арестовал до 26 января. Об этом сообщили в прокуратуре.

Задымление на шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошло утром 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.

Ранее в Генеральной прокуратуре России сообщили, что сотрудники регионального надзорного ведомства обнаружили множество нарушений пожарной безопасности и охраны труда в ходе проверок 25 шахт в Кузбассе.