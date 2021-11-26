В 2021 году шахта «Листвяжная» девять раз приостанавливала свою работу из-за нарушений

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль заявил, что в представители ведомства в 2021 году выявили 914 нарушений на шахте «Листвяжная». Он добавил, что было проведено с начала года 127 проверок. Общая сумма штрафов превысила четыре миллиона рублей.

Последнее происшествие со смертельным исходом на «Листвяжной», по словам эксперта, произошло почти пять лет назад. Тогда инцидент был связан с нарушениями техники безопасности.

Первая информация об аварии появилась утром 25 ноября. Согласно предварительным данным, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Губернатор региона Сергей Цивилев также подтвердил информацию о смерти 46 шахтеров и шести спасателей в результате катастрофы. Кроме того, им было подтверждено, что вероятной причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.