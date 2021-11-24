Защита от НАТО и военная инфраструктура: о чем говорил Шойгу на заседании коллегии МО РФ

Сергей Шойгу сегодня на коллегии оборонного ведомства обозначил текущие приоритеты Вооруженных сил России. Растущая активность НАТО вблизи наших границ обязывает поддерживать ядерные силы в боеготовности и повышать потенциал сил неядерного сдерживания.

Американские стратегические бомбардировщики В-1В «Лансер» и тяжелый В-52 летают в непосредственной близости от воздушного пространства России. В 20 километрах от границы натовские стратегические бомбардировщики отрабатывают условный ядерный удар по целям сразу с двух направлений - восточного и западного.

Практически месяц в акватории Черного моря находилась группа боевых кораблей НАТО во главе с флагманом Шестого флота США. Такая масштабная концентрация сил у наших границ заставляет Минобороны России реагировать соответствующим образом. В этих условиях, заявляет на коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу, Вооруженные силы продолжают оснащаться самым современным вооружением.

«Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил. Среди приоритетов развития ВС - повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания», - заявил Шойгу.

В уходящем году, по словам министра обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска огромное количество единиц самого современного вооружения. Боевые и разведывательные роботы, способные работать на переднем крае, уменьшая присутствие человека на поле боя. Успешно испытаны и поступают на вооружение ракеты разных классов, в том числе и гиперзвуковое оружие - комплексы «Циркон», ракеты «Кинжал».

«Несмотря на ограничения из-за коронавируса, рост цен на сырье и материалы, нам удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения армии и флота. В рамках выполнения госпрограммы вооружения с 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники и средств обеспечения, а также порядка 600 тысяч боеприпасов и средств поражения», - сказал Шойгу.

Продолжают обновляться и развиваться стратегические ядерные силы. В соединениях РВСН в Калужской и Оренбургской областях на боевое дежурство поставлены стратегические ракетные комплексы шахтного базирования. Необходимая инфраструктура войск стратегического назначения строится еще в шести российских регионах.

«Сбалансированное развитие Вооруженных сил, темпы перевооружения армии и флота неразрывно связаны с наличием современной обеспечивающей военной инфраструктуры. В связи с этим основные усилия Военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, а также на совершенствовании аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки», - сообщил Шойгу.

Вместе с этим, говорит Сергей Шойгу, боеспособность армии не может быть обеспечена одним лишь новейшим вооружением. Важную роль играет подготовка личного состава. На коллегии Минобороны принято решение увеличить количество субъектов Российской Федерации, в которых студенты смогут проходить военную подготовку, до пятидесяти двух.

«Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопроса, 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии. Свыше половины считают ее школой жизни. Мы должны делать все возможное, чтобы сохранить в обществе позитивный образ военнослужащего», - подчеркнул министр обороны.

По словам министра обороны, завершен второй этап Единой космической системы России, способной обнаруживать старты ракет на огромных расстояниях. Закончено строительство оградительной системы пункта базирования боевых кораблей в Каспийском море.

В завершение в атриуме Национального центра управления обороной в торжественной обстановке Сергей Шойгу вручил личный штандарт своему новому заместителю Геннадию Жидко.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих