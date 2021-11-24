Шойгу вручил личный штандарт новому заместителю министра обороны Жидко
Министр обороны Сергей Шойгу вручил личный штандарт своему новому заместителю, генерал-полковнику Геннадию Жидко.
Геннадий Жидко назначен заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил России 16 ноября.
Сама церемония прошла в рамках заседания Коллегии Минобороны сегодня.
Также сообщается, что Шойгу высоко оценил социально-психологический климат в Вооруженных силах России.
Кроме этого, глава Минобороны заявил, что активность НАТО диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, а также укрепление потенциала сил неядерного сдерживания. И заявил, что пандемия COVID-19 и растущие цены на сырье не смогли остановить оснащение Вооруженных сил России современной военной техникой.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов