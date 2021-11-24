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Шойгу высоко оценил социально-психологический климат в Вооруженных силах России

12:45 24.11.2021
Министр обороны отметил, что необходимо и далее делать все возможное для сохранения в обществе сложившегося позитивного образа военнослужащего.
Шойгу высоко оценил социально-психологический климат в Вооруженных силах России
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил морально-политическое и психологическое состояние российских военнослужащих. В Вооруженных силах, по словам министра, сложился здравый социально-психологический климат. 

«Морально-политическое и психологическое состояние всех категорий военнослужащих оценивается как высокое», - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. 

Министр отметил, что объективную оценку деятельности Вооруженных сил и отношение к ним гражданского общества показывают соцопросы. 

«Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопросов, более 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии, свыше половины считают ее школой жизни», - подчеркнул Шойгу.

Министр сообщил, что целенаправленная работа командиров и их заместителей позволила минимизировать количество преступлений в армии и на флоте. 

«Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества. В целом военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений», - заметил Шойгу.

Министр обороны отметил, что необходимо и далее делать все возможное. Это позволит сохранить в обществе сложившийся позитивный образ военнослужащего. Шойгу призвал коллегию определить меры по дальнейшему укреплению воинской дисциплины и поддержанию морально-психологического состояния войск на высоком уровне. 

Также Шойгу заявил, что активность НАТО диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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