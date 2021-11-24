Шойгу заявил, что за три года в ВС РФ поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения

Более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники и средств обеспечения получили российские Вооруженные силы в период с 2018 по 2020 год. Об этом сообщил глава военного ведомства страны Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ, которое состоялось сегодня, 24 ноября.

«В рамках выполнения госпрограммы вооружения с 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники и средств обеспечения, а также порядка 600 тысяч боеприпасов и средств поражения», - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что, несмотря на ситуацию с распространением COVID-19, а также растущие цены на сырье, планы по оснащению ВС РФ современной военной техникой были выполнены.

Он добавил, что на заседании коллегии ведомства обсудят выполнение госпрограммы вооружения и предложения по формированию проекта гособоронзаказа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Также Шойгу анонсировал создание новых военных учебных центров еще в семи регионах РФ и заявил, что активность НАТО диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин