Шойгу анонсировал создание новых военных учебных центров еще в семи регионах РФ

Ряд новых военных учебных центров будут сформированы в гражданских вузах еще в семи российских регионах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

«Вместе с региональными органами власти и непосредственно вузами мы проработали возможность формирования ряда новых военных учебных центров по всей стране. В результате количество субъектов Российской Федерации с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45 до 52. Сегодня примем решение об их создании, если, естественно, сочтем это возможным по уровню готовности», - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию президент России подчеркнул важность развития военного образования - как на основе военных вузов, так и на базе военных учебных центров.

По словам министра, в рамках реализации соответствующего поручения главы государства Минобороны совместно с Министерством науки и высшего образования, а также ректорским сообществом 30 апреля провело масштабную конференцию. По ее итогам принята декларация и утвержден план-график, которые легли в основу дальнейшей работы в этом направлении, добавил Шойгу.

В День знаний, 1 сентября, министр обороны РФ заявил, что к занятиям в военных вузах России приступили более 60 тысяч курсантов. Он отметил, что динамично развивающаяся система военного образования адаптирована к современным требованиям войск.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов