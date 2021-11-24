Шойгу заявил, что активность НАТО диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил

Растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства в среду.

Среди приоритетов развития ВС РФ министр назвал повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания.

Также на заседании Шойгу заявил, что за три года в ВС РФ поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения. Кроме того, министр анонсировал создание новых военных учебных центров еще в семи регионах страны.

Накануне, Шойгу на переговорах с китайским коллегой Вэй Фэнхэ утвердил дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД РФ, пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны. Глава государства указал на то, что стратегические бомбардировщики НАТО летают на расстоянии 20 километров от российских границ. Он также рассказал о необходимости предоставления России гарантий безопасности со стороны Запада.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры с полетом стратегических американских бомбардировщиков В-1В в сопровождении самолетов-дозаправщиков над Черным морем вблизи российских границ. Видео было снято из кабины истребителя морской авиации Су-30. Иностранные бомбардировщики сопровождали заправщики КС-135. Только когда самолеты развернулись, наши истребители вернулись на аэродром.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров