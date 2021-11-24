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Шойгу отметил роль военных строителей в возведении инфраструктуры для новых вооружений

13:10 24.11.2021
По словам министра, военные строители обеспечили постановку на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях.
Шойгу отметил роль военных строителей в возведении инфраструктуры для новых вооружений
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил роль военных строителей в возведении инфраструктуры для поступающих в войска вооружений в 2021 году. 

«Сбалансированное развитие Вооруженных сил, темпы перевооружения армии и флота неразрывно связаны с наличием современной обеспечивающей военной инфраструктуры. В связи с этим основные усилия военно-строительного комплекса в этом году были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, мест размещения поступающего вооружения, а также на совершенствовании аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и инфраструктуры арктической группировки», - сообщил Шойгу на заседании Коллегии Минобороны. 

Как сказал министр, обеспечена постановка на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях.

В настоящий момент, по словам Шойгу, продолжаются мероприятия в Новосибирском, Йошкар-Олинском, Нижнетагильском, Иркутском, Тейковском (Ивановская область) и Ужурском (Красноярский край) соединениях РВСН. 

«В рамках развертывания Единой космической системы завершён второй этап строительства сооружений Западного модернизированного командного пункта для передачи его в опытную эксплуатацию. В Каспийске построен Северный оградительный мол пункта базирования для размещения основного боевого состава кораблей и судов Каспийской флотилии», - сказал Шойгу.

Он добавил, что подходит к завершению возведение береговой инфраструктуры и инженерных систем в Вилючинске, на Камчатке, а также причалов в Балтийске, в Калининградской области. 

«Перечень объектов капитального строительства на 2022 год формируется в соответствии с планом строительства министерства обороны на 2019-2025 годы, Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы и гособоронзаказом. При этом учитываются целевые инфраструктурные задачи военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил», - подытожил министр.

По словам Шойгу, на заседании Коллегии рассмотрели перечень объектов капитального строительства МО РФ на следующий, 2022-й, год. 

Также Шойгу высоко оценил социально-психологический климат в Вооруженных силах России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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