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«Летают беспилотники»: корреспондент «Звезды» из Старомарьевки, где проверяют информацию о пропавших россиянах

Екатерина Габель
Валентина Пескова
15:27 30.10.2021
Корреспондент «Звезды», находящаяся в ДНР, сообщает последние новости о якобы пропавших россиянах, которых могут удерживать в плену украинские военные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Находящихся в Донецкой республике журналистов власти ДНР не пускают дальше населенного пункта Новомарьевка, который находится буквально в нескольких километрах от Старомарьевки. Об этом сообщила собственный корреспондент «Звезды» в ДНР Екатерина Габель.

Как уже сообщалось СК РФ в настоящее время проверяет информацию о том, что в непризнанной Донецкой республике пропали 37 граждан РФ, которые сейчас якобы находятся в плену у украинских военных.

«В нескольких километрах от нас расположен населенный пункт Старомарьевка, куда на днях зашли ВСУ. Сейчас компетентные органы Донецкой республики также проверяют данные о пропавших из Старомарьевки мирных жителях, у которых, по некоторым данным, российские паспорта», - сообщила корреспондент.

Журналистам пришлось срочно покинуть Новомарьевку, так как там стали слышны звуки жужжания беспилотников, однако принадлежат ли они миссии ОБСЕ или разведке ВСУ - сказать с точностью невозможно.

«В последнее время в населенных пунктах сильно усилились обстрелы. Мы поговорили с одной из местных жительниц, у которой повредило внутренние постройки, после чего женщине пришлось везти в больницу своего мужа, так как ему стало плохо с сердцем и потребовалась медицинская помощь», - рассказала Екатерина Габель.

Согласно непроверенной информации, украинские военнослужащие отобрали у россиян паспорта и применяют к ним насилие. Если данные факты подтвердятся, следователи СК РФ намерены возбудить уголовное дело.

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