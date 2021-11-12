Опубликованы кадры слежения за кораблями ВМС США в Черном море с кораблей ЧФ

Опубликованы кадры слежения за кораблями ВМС США в Черном море с фрегата «Адмирал Эссен». Также за ним с ракетного крейсера «Москва» наблюдал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

«Сейчас в воздухе над ракетным крейсером «Москва» проходит патрульный самолет "Посейдон". Он уже сделал несколько кругов», - прокомментировал корреспондент.

Находясь на ракетном крейсере «Москва», корреспондент «Звезды» смог наблюдать и за находящимся в отдалении американским кораблем «Маунт Уитни» - изображение передавалось на экран с фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен».

«На этом корабле находится целый штаб управления 6-м флотом ВМС США, который отвечает за Атлантику и Средиземное моря. Этот видеосигнал приходит на "Москву" с фрегата "Адмирал Эссен", который постоянно следит за группой американских кораблей», - отметил корреспондент.

Ранее Минобороны России сообщало о составе и действиях корабельной и судовой группировки ВМС США в Черном море.

Также сообщалось, что НАТО наращивает интенсивность воздушной разведки у границ России в Черном море.

