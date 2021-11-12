Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Опубликованы кадры слежения за кораблями ВМС США в Черном море с кораблей ЧФ

Тимур Шерзад
Алексей Кошкин
Николай Баранов
18:56 12.11.2021
Находясь на ракетном крейсере «Москва», корреспондент «Звезды» смог наблюдать и за находящимся в отдалении американским кораблем «Маунт Уитни» - изображение передавалось на экран с фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен». 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Опубликованы кадры слежения за кораблями ВМС США в Черном море с фрегата «Адмирал Эссен». Также за ним с ракетного крейсера «Москва» наблюдал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин. 

«Сейчас в воздухе над ракетным крейсером «Москва» проходит патрульный самолет "Посейдон". Он уже сделал несколько кругов», - прокомментировал корреспондент.

Находясь на ракетном крейсере «Москва», корреспондент «Звезды» смог наблюдать и за находящимся в отдалении американским кораблем «Маунт Уитни» - изображение передавалось на экран с фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен». 

«На этом корабле находится целый штаб управления 6-м флотом ВМС США, который отвечает за Атлантику и Средиземное моря. Этот видеосигнал приходит на "Москву" с фрегата "Адмирал Эссен", который постоянно следит за группой американских кораблей», - отметил корреспондент. 

Ранее Минобороны России сообщало о составе и действиях корабельной и судовой группировки ВМС США в Черном море. 

Также сообщалось, что НАТО наращивает интенсивность воздушной разведки у границ России в Черном море.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:56 Армия
Видео
Опубликованы кадры слежения за кораблями ВМС США в Черном море с кораблей ЧФ
18:47 В стране и мире
Видео
Путин призвал наращивать в РФ темпы цифровизации
16:39 В стране и мире
Видео
Путин допустил появление более опасных штаммов COVID-19
17:00 Армия
Замминистра обороны Булгаков открыл памятник генерал-полковнику Никитину в Москве
16:55 В стране и мире
В дагестанском селе произошла стрельба, сообщается о жертвах
Популярное
СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.