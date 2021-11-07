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Захарова заявила, что наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ

Кира Тило
15:41 07.11.2021
Она также сообщила, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля.
Захарова заявила, что наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ, а взрыв произошел в 20-30 метрах от их местоположения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

«В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», - сообщила Захарова.

Она также добавила, что Киев нарушает Минские договоренности, а Париж и Берлин больше «не могут делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима».

«Киев нарушает Минские договоренности. Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное - надежду граждан Украины на мирную жизнь», - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытках Украины втянуть Россию в силовые действия в Донбассе. По словам министра, применение ВСУ беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства в боевых действиях в Донбассе выглядит как «загадочная история».

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