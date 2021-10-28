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МИД Украины: ВСУ ничего не нарушили, использовав в Донбассе беспилотник Bayraktar

Валентина Пескова
19:16 28.10.2021
Министр иностранных дел Украины в разговоре с вице-президентом Швейцарской Конфедерации объяснил действия ВСУ самозащитой.
МИД Украины: ВСУ ничего не нарушили, использовав в Донбассе беспилотник Bayraktar
© Фото: Генеральный Штаб ВСУ, Facebook
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна ничего не нарушила, когда применила в Донбассе ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar . Об этом он заявил на брифинге после переговоров с вице-президентом Швейцарской Конфедерации, руководителем внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисом.

Кулеба сообщил, что применение беспилотника было продиктовано интересами самообороны ВСУ.

«Мы придерживаемся необходимых процедур коммуникации через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и ОБСЕ, чтобы использовать право на самозащиту», - цитирует главу МИД Украины ТАСС.

В ответ на замечание МИД Германии по данному факту Кулеба посоветовал давать оценку действиям ВСУ с учетом обстановки в регионе, чтобы целевая аудитория «объективно и правильно восприняла ситуацию».

Генштаб подразделений ВС Украины 26 октября отрапортовал, что их военные впервые применили турецкий БПЛА Bayraktar в Донбассе. Позже отдельные украинские СМИ опровергли данное заявление, написав, что никакого применения БПЛА не было.

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