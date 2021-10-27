Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Прощупывают реакцию»: журналист Коц объяснил применение Украиной турецкого Bayraktar в Донбассе

Егор Левин
09:57 27.10.2021
Специалист по военным конфликтам считает, что Россия должна отреагировать на действия Украины, чтобы не допустить дальнейшего нарушения минских договоренностей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Генеральный штаб ВСУ, Facebook
Читайте нас на:

Применение турецких ударных беспилотников Bayraktar украинской стороной на территории Донбасса является «пробным» и сделано, чтобы посмотреть на ответную реакцию. Полеты БПЛА запрещены всем, кроме миссии ОБСЕ, следящей таким образом за ситуацией в Донбассе, поэтому присутствие «Байрактаров» изначально является нарушением Минских соглашений. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал журналист и специалист по военным конфликтам Александр Коц.

«На кадрах, которые опубликовали украинские СМИ, видны координаты, по которым Bayraktar Вооруженных сил Украины залетел глубоко на территорию, подконтрольную Донецкой Народной Республике», - сказал он.

Коц обратил внимание на то, что был произведен один выстрел управляемой бомбой. На данный момент, по его мнению, это можно трактовать как «пробу пера».

«Я думаю, украинская сторона просто прощупывает, насколько далеко она может зайти, насколько резкой будет реакция, в том числе и Российской Федерации. Эту тактику украинские военные применяли в том числе и в начале конфликта в Славянске. Я думаю, если не будет жесткой реакции Москвы на всех уровнях, включая дипломатический, то рано или поздно над Донбассом “Байрактары” будут кружить каруселью и расстреливать позиции армий народных республик», - заявил журналист.

Ранее Генштаб ВС Украины объявил о первом в истории применении Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению, с его помощью пушка противника была уничтожена управляемой бомбой. Уточняется, что атака была проведена в соответствии с приказом главнокомандующего ВС генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:59 В стране и мире
Израиль с 15 ноября может начать принимать вакцинированных «Спутником V» туристов
07:58 В стране и мире
Взрыв обвалил стену в одном из домов в Улан-Удэ
06:36 Армия
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
05:01 Армия
Видео
Минобороны направило в Тулу 35 военных медиков ЗВО для помощи в борьбе с COVID-19
02:49 В стране и мире
Французы раскритиковали решение передать золото скифов Украине
Популярное
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Биолог рассказала, почему у россиян отсутствует коллективный иммунитет от COVID-19
Косачев шуткой ответил на слова главы МИД ФРГ о ядерном сдерживании России
В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.