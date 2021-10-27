«Прощупывают реакцию»: журналист Коц объяснил применение Украиной турецкого Bayraktar в Донбассе

Применение турецких ударных беспилотников Bayraktar украинской стороной на территории Донбасса является «пробным» и сделано, чтобы посмотреть на ответную реакцию. Полеты БПЛА запрещены всем, кроме миссии ОБСЕ, следящей таким образом за ситуацией в Донбассе, поэтому присутствие «Байрактаров» изначально является нарушением Минских соглашений. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал журналист и специалист по военным конфликтам Александр Коц.

«На кадрах, которые опубликовали украинские СМИ, видны координаты, по которым Bayraktar Вооруженных сил Украины залетел глубоко на территорию, подконтрольную Донецкой Народной Республике», - сказал он.

Коц обратил внимание на то, что был произведен один выстрел управляемой бомбой. На данный момент, по его мнению, это можно трактовать как «пробу пера».

«Я думаю, украинская сторона просто прощупывает, насколько далеко она может зайти, насколько резкой будет реакция, в том числе и Российской Федерации. Эту тактику украинские военные применяли в том числе и в начале конфликта в Славянске. Я думаю, если не будет жесткой реакции Москвы на всех уровнях, включая дипломатический, то рано или поздно над Донбассом “Байрактары” будут кружить каруселью и расстреливать позиции армий народных республик», - заявил журналист.

Ранее Генштаб ВС Украины объявил о первом в истории применении Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению, с его помощью пушка противника была уничтожена управляемой бомбой. Уточняется, что атака была проведена в соответствии с приказом главнокомандующего ВС генерал-лейтенанта Валерия Залужного.