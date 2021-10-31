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В ДНР заявили о трех раненых жителях Горловки из-за атаки украинского БПЛА

Кира Тило
01:18 31.10.2021
Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.
В ДНР заявили о трех раненых жителях Горловки из-за атаки украинского БПЛА
© Фото: Приходько РИК, Telegram
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Трое жителей города Горловки, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике, получили ранения в результате атаки БПЛА украинских силовиков. Об этом сообщили в народной милиции ДНР, передает РИА Новости.

Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что у одного из трех пострадавших состояние оценивается как критическое.

«В результате вооруженной агрессии ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ред.) в поселке Гольмовский по адресу пер. Малый, д. 4, тяжелые ранения получили трое жителей поселка 66,54,86 годов рождения. Состояние одного из пострадавших критическое. Представители СЦКК выехали на место происшествия для проведения разбирательства и уточнения обстоятельств инцидента», - написал Приходько в Telegram.

© Приходько РИК, Telegram

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке «войны или провокации» от Украины. Он также рассказал, что «на южном направлении» Украина стягивает силу и технику.

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