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СК проверит обстоятельства экскурсий к месту крушения Ан-26 под Хабаровском

Кира Тило
03:46 12.11.2021
Вокруг места крушения 45 тысяч гектаров тайги, поэтому подобные походы могут закончиться еще одной трагедией.
СК проверит обстоятельства экскурсий к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
© Фото: МЧС России
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Следственный комитет России проверит обстоятельства нелегальных экскурсий к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский под Хабаровском. Такие походы не отвечают требованиям безопасности, ведь вокруг 45 тысяч гектаров тайги, поэтому «прогулка» может закончиться еще одной трагедией. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

«В СМИ опубликована информация об организации платных экскурсий к месту крушения Ан-26. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сказано в сообщении.

Местные хабаровские гиды завлекали туристов экскурсией к месту авиакатастрофы. Стоимость такого похода - около двух тысяч рублей, плюс штраф - от трех до четырех тысяч. Ведь все это - природоохранная зона и находиться здесь нельзя. Вокруг тайга, где обитают тигры, два вида медведей и другие хищники, которых в любой момент могли привлечь собаки туристов.

«Экскурсоводы», которые предлагают такие прогулки, вообще не осуществляют туристическую деятельность, чем подвергли всех большой опасности, высказался директор заповедника Антон Фетисов. Он считает, что самое страшное то, что хищники могут среагировать на домашнего питомца, а не на человека. В данном случае собака будет искать у хозяина спасения, а не выступать в роли его защитника.

Крушение Ан-26 произошло 22 сентября. Самолет осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и пропал с экранов радаров. На борту находились шесть членов экипажа. Место падения удалось заметить с борта вертолета Ми-8, однако из-за сложного рельефа местности, отряд МЧС выдвинулся через лес пешком.

Позже в прессе появились вероятные причины крушения самолета. По данным СМИ, экипаж мог допустить ошибку во время пилотирования. По словам журналистов, такие действия носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа.

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