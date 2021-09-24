Фрагменты шасси и фюзеляжа: новые кадры с места крушения Ан-26 под Хабаровском

Спасатели и представители правоохранительных органов ведут поиски бортовых самописцев на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Показания «черных ящиков» крайне важны для следствия, так как помогут установить истинную причину трагедии.

Самолет упал в лесистой и труднодоступной местности в районе горы Хребтовая. Для посадки вертолета необходимо расчистить специальную площадку.

«Поисково-спасательная и следственно-оперативная группы вышли к месту крушения Ан-26. На месте происшествия живых не обнаружено. Разбит палаточный лагерь, осуществляется расчистка площадки для посадки вертолета. Проводится осмотр места происшествия, поиск бортовых самописцев и технической документации, которая находилась на борту воздушного судна», - рассказала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Валентина Глазова.

Напомним, что ЧП произошло в минувшую среду, 22 сентября. Самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, пропал с экранов радаров. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипажа.