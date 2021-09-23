Пеший отряд МЧС выдвинулся через лес к месту падения Ан-26

Более 40 спасателей следуют пешим маршрутом к месту обнаружения обломков пропавшего накануне самолета Ан-26. Работа осложняется непростым рельефом местности, большой высотой и уклоном горы, а также отсутствием нормальных транспортных путей. Судьба экипажа по-прежнему остается неизвестной.

Ранее сотрудники Хабаровского авиационно-спасательного центра обнаружили место крушения самолета с воздуха. По их данным, воздушное судно лежит в районе горы Хребтовая, высота которой более 900 метров. Из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра посадить вертолет в непосредственной близости от места ЧП оказалось невозможно.

Напомним, самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, пропал с экранов радаров накануне. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипажа.