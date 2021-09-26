СМИ назвали вероятную причину крушения Ан-26 под Хабаровском

Самолет Ан-26 мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Первые данные, полученные при расшифровке средств объективного контроля, а также по результатам опросов диспетчерского и технического персонала, показали несоответствие фактических действий летного экипажа заявленным при выполнении маневра разворота. Действия скорее всего носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа, усталости», - приводит агентство слова источника.

Собеседник «Интерфакса» также рассказал, что маневр, вероятно, был сделан ошибочно в противоположенную от заявленной сторону при сохранении исходных параметров высоты и скорости. Он при этом подчеркнул, что из-за сложного рельефа местности, облачной погоды и выполнения маневра на низкой высоте ошибка экипажа стала фатальной, и самолет врезался в склон сопки.

В минувшую среду, 22 сентября, самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, потерпел крушение в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипаж, все они погибли. В субботу сотрудники экстренных служб обнаружили бортовые самописцы разбившегося воздушного судна.