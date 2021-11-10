Прогулка на костях: в Хабаровске проводят нелегальные туры к месту крушения Ан-26

Свежий воздух, красивые пейзажи, пешая прогулка - все, что, казалось бы, полезно для здоровья, внезапно ударило по кошельку. Стоимость экскурсии - около двух тысяч рублей, плюс штраф - от трех до четырех тысяч. Ведь все это - природоохранная зона и находиться здесь нельзя.

В сентябре на территории Большехехцирского заповедника упал самолет Ан-26. Погибли шесть человек. Но на чужом горе только счастье не построишь, а вот нажиться - запросто. Так и сделали местные хабаровские гиды. Завлекали туристов экскурсией к месту авиакатастрофы.

«Это не от большого ума люди делают. Недостаточно своих каких-то эмоций в жизни. Событий ярких нет. Я не понимаю. И поделать ничего не могу», - возмущается жена одного из погибших в катастрофе Анжелика Попова.

Увидеть обломки пошли девять человек, даже ребенка взяли. Но об опасности их никто не предупредил. Официально их проводники вообще не осуществляют туристическую деятельность, чем подвергли всех большой опасности, считает директор заповедника Антон Фетисов. Вокруг 45 тысяч гектаров тайги, где обитают тигры, два вида медведей и другие хищники, которых в любой момент могли привлечь собаки туристов.

«Самая беда, что хищник среагирует не на человека, а на собаку. А собака кинется в ноги человеку за защитой. Она не будет выступать в роли защитника, она будет искать у него спасения», - сказал Фетисов.

Крушение произошло на склоне горы Хребтовая. От границы заповедника до места трагедии больше 10 километров. Даже с хорошей спортивной формой и обмундированием путь может занять минимум несколько часов.

«Человек при движении разогревается. Останавливается и остывает. Нужно быть постоянно в движении. Не многие готовы двигаться 20 километров», - отметил Фетисов.

Пандемия для некоторых предприимчивых граждан стала возможностью заработать. Когда закрыты культурные и торговые центры, люди все чаще пользуются услугами гидов и изучают красоты Хабаровского края.

Неделю назад в Instagram-паблике местные турактивисты разместили пост с предложением для всех желающих посетить Хехцирский заповедник, насладиться красотами и увидеть место крушения самолета Ан-26. После общественного резонанса пост в ленте сообщества пропал. Но контакты организаторов остались.

Сайт предлагает множество туров не только по Хабаровскому краю, но и в соседние регионы. Увлекательные сплавы, рыбалки, а также пешие прогулки. Однако в телефонном разговоре по контактному номеру уверены, что походами в заповедник они не занимаются.

Только за последние выходные госинспекторы зафиксировали больше двух десятков нарушений. И это не браконьеры, а именно любопытные граждане. Чтобы оградить их самих и сохранить природу, в заповеднике усилили контроль. Ежедневно территорию патрулируют пешком, с помощью техники высокой проходимости, нарушения также фиксируют видеокамеры, фотоловушки и квадрокоптеры.

В 20 метрах от федеральной трассы Хабаровск - Владивосток уже начинается тайга. Пройти может любой желающий. Но уже чуть дальше, буквально через несколько сотен метров, граница с заповедной зоной. Она визуально никак не ограждена. Но у каждого туриста есть GPS-трекер в телефоне, где четко отображена граница с особо охраняемой территорией. Попасть в заповедник и не знать об этом просто невозможно. Впрочем, посетить заповедник можно легально и безопасно. Достаточно обратиться в администрацию и выбрать один из двух экскурсионных маршрутов.