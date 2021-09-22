СМИ: под Хабаровском с радаров пропал Ан-26

Под Хабаровском с экранов радаров пропал самолет Ан-26. Предположительно, на его борту могли находиться шесть человек.

«В Хабаровском крае во время выполнения полета пропал с радаров самолет Ан-26. На его борту было шесть человек. Связи с ним нет. Самолет выполнял технический полет по проверке средств связи, он принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его данным, воздушное судно пропало в районе Хехцирского заповедника. На место пропажи Ан-26 в Хабаровском крае выдвинулись спасатели.