Опубликованы фото с места обнаружения обломков предположительно Ан-26 под Хабаровском

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ в четверг, 23 сентября, в 11.30 (04.30 мск) обнаружил обломки самолета Ан-26 в районе горы Хребтова, высота которой превышает 900 метров. Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение в труднодоступной местности из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра. В сообщении МЧС отмечается, что десантирование спасателей в район ЧП невозможно из-за плохих погодных условий, в связи с этим к возможному месту падения самолета уже направлена наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России.