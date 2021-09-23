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Опубликованы фото с места обнаружения обломков предположительно Ан-26 под Хабаровском

Максим Низкодубов
Роман Захаров
06:36 23.09.2021
Десантирование спасателей в район ЧП невозможно из-за плохих погодных условий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС РФ
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Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ в четверг, 23 сентября, в 11.30 (04.30 мск) обнаружил обломки самолета Ан-26 в районе горы Хребтова, высота которой превышает 900 метров. Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение в труднодоступной местности из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра. В сообщении МЧС отмечается, что десантирование спасателей в район ЧП невозможно из-за плохих погодных условий, в связи с этим к возможному месту падения самолета уже направлена наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России.

© МЧС РФ

Всего к поисково-спасательной операции привлечены почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС - 83 человека и 20 единиц техники.

Самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в 38 км от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились шесть человек из летного состава. Ан-26 совершал технический полет.

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