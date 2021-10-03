Праздник с нарушениями и цензурой: как в Германии прошли парламентские выборы

В прошлое воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы - результатом которых должно стать формирование коалиции и появление нового канцлера. Ангела Меркель покидает большой политический Олимп и передает бразды правления страной а вот кому - пока вопрос.

Эти выборы точно войдут в историю. Впервые за 16 лет христианский союз - партия Ангелы Меркель - потерпела поражение. Победу прочили новому лидеру христианских демократов Армину Лашету, по всем прогнозам именно он должен был стать преемником фрау канцлер. И очевидно, не такого выступления, в качестве главы партии он ждал. Старается сохранить лицо, но этот проигрыш и для него, и для партии очень болезненный. 24,1% голосов - худший результат за всю историю христианского союза.

«Потери на выборах в Восточной Германии были особенно велики. Есть разные причины этих результатов, это видно по отчетам многих моих коллег в федеральном исполнительном совете. И конечно же, я признаю свою личную ответственность за результаты выборов», - заявил Лашет.

В центре Вилли Брандта, где расположена штаб-квартира победителей - социал-демократов - большой праздник. Они набрали 25,7% голосов. Отрыв от христианского союза небольшой, но для СДПГ это первая победа за 16 лет.

У Олафа Шольца по прозвищу Шольцомат в руках букет цветов. Это его триумф - именно под лозунгом «хотите Шольца в канцлеры - голосуйте за социал-демократов» его партия шла на выборы.

«Я очень благодарен и тронут той широкой поддержкой, которую оказали мне в социал-демократической партии. И мы начнем действовать в соответствии с желаниями и задачами, которые поставили перед нами граждане. Спасибо вам», - сказал Шольц с трибун.

Зизан родился в Замбии, но акцента не слышно, - он живет в Берлине с 80-х годов. Говорит, что теперь начнутся хорошие времена. СДПГ всегда была за мигрантов.

«Главное, поменять жилищную политику, сделать такой, какой она была до христианского союза. Надеюсь, новый канцлер Олаф Шольц сможет это сделать», - сказал Зизан.

Зеленые - сила, которая относительно недавно появилась на политической арене Германии. Они сражаются не с ветряными мельницами, а за них. Требуют переходить на альтернативные источники энергии. Пусть это третье место - но с ними приходится считаться.

Четвертое место – свободные демократы. И в таких условиях, когда партий много, ни у одной нет подавляющего перевеса, необходимо объединяться. Наступает время тех, кто на выборах не блистал. Зеленые и Свободные демократы теперь определяют будущее своей страны.

«Уникальность ситуации будет заключаться в том, что не победители - Лашет и Шольц - будут решать с кем строить правительство, а маленькие партии. Сначала между собой будут консультироваться и обсуждать с какой более крупной партией будут создавать это правительство. То есть карты полностью перемешаны, партийная система совсем другая чем была, конечно встает вопрос о стабильности такого правительства», - считает политолог Александр Рар.

Уже есть несколько вариантов, как будут строится коалиции. В Германии их называют по цветам: «светофор» - если объединятся социал-демократы, свободные демократы и зеленые. Это лучший вариант для Шольца, который в таком случае наверняка займет пост канцлера. Но это только если христианский союз не успеет собрать «ямайский флаг» - это почти такой же набор, только вместо социал-демократов во главе государства будет партия Меркель и Лашет.

Пока идут торги между партиями, в коридорах бундестага кучи папок - это выезжают те, кто на выборах проиграл. А новых парламентариев год от года все больше. И административный корпус, построенный в 60-х годах, сейчас не вмещает всех народных избранников. Поэтому рядом стройка - в центре Берлина возводят дополнительные здания, чтобы депутаты не сидели по двое в одном кабинете. В этом созыве 735 политиков, столько депутатов нет ни в одном парламенте Европы. Даже в Госдуме РФ всего 450 человек.

Депутат бундестага встретил нас с открытой бутылкой пива. У Юргена Поля на стене кабинета портрет Бисмарка, а на столе – статуэтка императора Фридриха Великого. Депутат из партии «Альтернатива для Германии» говорит, что теперь бундестаг больше, чем раньше. Но сила не в количестве. Новое правительство и новый канцлер – все это еще не скоро появится.

«Думаю, что не раньше января-февраля следующего года. А до этого предстоят долгие переговоры между партиями свободных демократов, христианским союзом, социал-демократами и зелеными, после чего и будет известно, какое правительство возглавит нашу страну», - сказал Поль.

Очевидно, что в этих переговорах - а точнее ожесточенной борьбе за власть - две основные партии будут использовать все возможные средства. Включая то, что происходило во время выборов. Хаос и массовые нарушения, которые охватили всю страну - так описывают процесс голосования немецкие СМИ. Но больше всего проблем было в столице.

Весь мир кажется и не заметил серьезных нарушений, которые происходили на выборах в Германии. Например, Берлин, практически все время, что проходило голосование, был полностью перекрыт из-за очередного марафона. В итоге многие оказались отрезаны от мест для голосования, а когда на участках кончились бюллетени, не смогли отдать свой голос и те, кто смог добраться до них.

Армин Лашет вообще нарушил тайну голосования - публично показав, что выбрал самого себя. И до сих пор непонятно, а был ли закрыт вообще замок на урне, куда он опустил свой бюллетень.

Проверить, как проходило голосование, в Германии вообще невозможно - на участках нет видеокамер, как в России. Даже полиция не дежурит. На некоторых участках заполненных бланков насчитали в полтора раза больше, чем людей, живущих в округе. После выборов свой пост покинула глава избирательной комиссии Берлина. Вынуждены были оправдываться и в правительстве.

«Эти инциденты действительно были, и сейчас они интенсивно обсуждается в этом большом немецком городе, где мы с вами находимся. Я думаю, что претензии действительно справедливы», - заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

Когда люди еще голосовали, были опубликованы предварительные результаты выборов. По закону в Германии это строго запрещено. А в городе Геттинген в бланках даже не было одной партии. «Правую Альтернативу для Германии» просто не вписали в итоговый бюллетень.

«Это был полнейший хаос. И бюллетеней не хватало и они с одного избирательного участка оказывались в другом, и вот эти огромные очереди: люди вынуждены были ждать по нескольку часов, стоя в очереди. Не исключено, что на некоторых участках будут произведены перевыборы, переподсчет голосов», - рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

А в результатах голосования в Германии официально запрещено сомневаться. Такова позиция Youtube - в нем говорится, что можно критиковать любые выборы, кроме тех, что прошли в ФРГ в 2021 году. И вообще всех американских. Мы приехали на юго-восточную окраину Берлина, чтобы встретиться с редактором Youtube-канала, который как раз и занимается освещением процесса голосования.

«Почему Youtube решает, что эти выборы достоверны, что эти выборы не фальсифицированные и так далее. Почему блогеры или политологи, которые обсуждают итоги выборов не могут, на эту тему рассуждать? Youtube всегда считался платформой, где свобода слова правит. Сейчас они прикручивают гайки. Какой закон выйдет завтра, мы опять же не знаем», - возмущается блогер Михаил Бур.

Эти ограничения вряд ли помогут новому канцлеру и правительству разрешить внутренние и внешние проблемы, которые достались ФРГ в наследство от Ангелы Меркель. В Германии – рост преступности, инфляция, фактически неконтролируемая миграция. Правительство фрау канцлер еще и испортило напоследок отношения с Россией. Были заблокированы два Youtube канала RT, которые вещали на немецком языке. С размытым пояснением «за нарушение внутренних правил сообщества».

«Было ощущение, что к чему-то нехорошему это может привести. Это все было без предупреждения, просто удалены каналы, объявлены злостными нарушителями и вот такая история произошла», - рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова

Германия отрицает причастность к блокировке каналов RT. И от имени правительства официально предупреждает - если Москва сделает то же самое в отношении немецких СМИ в России, то это будет нарушением свободы слова.

Отношения с нашей страной придется налаживать уже новому кабинету министров. Сейчас это базовые интересы ФРГ. На своей победной пресс-конференции Олаф Шольц - человек, который сейчас имеет больше всего шансов занять пост канцлера - фактически озвучивает свою программу. В общих чертах: Шольц затрагивает важнейшие вопросы, от которых зависит будущее страны. Среди них «Северный поток-2».

«Что касается газопровода. Он сейчас закончен, и наша цель – удостовериться, что все процедуры согласования связанные с его запуском, согласованы», - заявил Шольц.

Кто возглавит немецкое правительство пока неизвестно. Были случаи, когда это был лидер партии, занявшей на выборах второе место. Возможно это и сейчас. С немецким политологом Александром Раром мы разговаривали во дворе его дома. Когда то это был особняк канцлера Отто фон Бисмарка - того самого, который железом и кровью объединил страну. Но сейчас такой фигуре просто неоткуда появиться - Германию разрывают разные политические силы.

«Канцлер будущий будет гораздо слабее чем все канцлеры перед ним. Потому что правительство будет состоять не из двух, а из трех партий, и мнение каждой партии нужно будет учитывать. И амбиции будут у всех трех лидеров партии влиять фактически на политику Германии, Все лидеры партии захотят быть фактически тоже канцлером, как это все поместить в одну, один знаменатель, конечно тоже большой вопрос», - сказал Рар.

А на улицах городов Германии царит ностальгия. Немцы уже вспоминают те 16 лет, когда во главе страны стояла фрау канцлер. На плакатах ее благодарят за работу и даже называют «матерью страны». Меркель освободит свой пост, когда новый состав бундестага договорится о новом кандидате.

Очевидно, что в Германии уже скучают по канцлеру Ангеле Меркель. В сувенирных магазинах можно купить марципановые фигурки с изображением фрау. И нам повезло в буквальном смысле урвать две последних - кажется, немцы осознали . Что уходит эпоха и теперь стараются сохранить о ней хоть какой то воспоминание.