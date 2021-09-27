Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Это хорошо для России»: Марков о победе социал-демократов в Германии

Алексей Курильченко
12:22 27.09.2021
Политолог Сергей Марков оценил предварительные итоги голосования в рамках выборов в бундестаг Германии и предположил, как сложатся отношения нового правительства страны с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chris Emil Janssen, imago, Globallookpress
Читайте нас на:

Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков в беседе со «Звездой» оценил предварительные результаты голосования на выборах в бундестаг Германии. Он рассказал, что выборы прошли с соответствии с прогнозами экспертов. Политолог предположил, как сложатся отношения России и нового правительства ФРГ.

«Будет сменена не только фигура канцлера, но и правящая коалиция Германии. Впервые за долгие годы эту партию возглавит Социал-демократическая партия. И это хорошо для России. Сторонников мира с Россией в рядах Социал-демократической партии достаточно много. А новый канцлер (Олаф Шольц. - Прим. ред.) имеет хорошие отношение с Герхардом Шредером - бывшим канцлером, одним из главных сторонников партнерства Германии, Европы и России», - рассказал Марков.

По мнению эксперта, на второй позиции в коалиции будет Партия зеленых. Марков отметил, что на сегодняшний день она практически перестала быть партией экологов - скорее это своеобразное ответвление от демократической партии США. Политолог предположил, что представителю «Зеленых» достанется пост главы МИД Германии.

«Это плохая новость для России. Это партия радикальной "тоталитарной толерантности", которая агрессивно атакует Россию и поддерживает чудовищный репрессивный расистский режим на Украине. Глава МИД Германии, видимо, будет больше слушать госсекретаря и президента США, чем своего канцлера», - отметил эксперт.

Третьей партией в коалиции, по всей видимости, станет Свободная демократическая партия - по оценке Маркова, они являются «классическими либералами». К России они относятся критично, но умеренно. Политолог отметил, что такую коалицию будут называть «светофором» - в соответствии с цветами входящих в нее партий.

Согласно предварительным результатам голосования, в текущем году победителем голосования стала Социал-демократическая партия Германии с 25,7% голосов избирателей. На третьем месте, как сообщает ЦИК страны, расположились «Зеленые» с 14,8%. Четвертое место, в свою очередь, заняла Свободная демократическая партия с 11,5% голосов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:40 В стране и мире
Турция заявила о намерении закупить дополнительную партию С-400 у России
10:55 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры допроса подозреваемых в подготовке терактов в Уфе
06:28 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места ЧП с частным вертолетом на Камчатке
11:02 В стране и мире
Видео
В Калининграде двое пострадали при въезде автомобиля в остановку: видео
08:57 В стране и мире
Умер кинокритик и киновед Кирилл Разлогов
Популярное
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Видео
Глава Ростуризма рассказала, где можно отдохнуть осенью в России
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.