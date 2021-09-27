«Это хорошо для России»: Марков о победе социал-демократов в Германии

Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков в беседе со «Звездой» оценил предварительные результаты голосования на выборах в бундестаг Германии. Он рассказал, что выборы прошли с соответствии с прогнозами экспертов. Политолог предположил, как сложатся отношения России и нового правительства ФРГ.

«Будет сменена не только фигура канцлера, но и правящая коалиция Германии. Впервые за долгие годы эту партию возглавит Социал-демократическая партия. И это хорошо для России. Сторонников мира с Россией в рядах Социал-демократической партии достаточно много. А новый канцлер (Олаф Шольц. - Прим. ред.) имеет хорошие отношение с Герхардом Шредером - бывшим канцлером, одним из главных сторонников партнерства Германии, Европы и России», - рассказал Марков.

По мнению эксперта, на второй позиции в коалиции будет Партия зеленых. Марков отметил, что на сегодняшний день она практически перестала быть партией экологов - скорее это своеобразное ответвление от демократической партии США. Политолог предположил, что представителю «Зеленых» достанется пост главы МИД Германии.

«Это плохая новость для России. Это партия радикальной "тоталитарной толерантности", которая агрессивно атакует Россию и поддерживает чудовищный репрессивный расистский режим на Украине. Глава МИД Германии, видимо, будет больше слушать госсекретаря и президента США, чем своего канцлера», - отметил эксперт.

Третьей партией в коалиции, по всей видимости, станет Свободная демократическая партия - по оценке Маркова, они являются «классическими либералами». К России они относятся критично, но умеренно. Политолог отметил, что такую коалицию будут называть «светофором» - в соответствии с цветами входящих в нее партий.

Согласно предварительным результатам голосования, в текущем году победителем голосования стала Социал-демократическая партия Германии с 25,7% голосов избирателей. На третьем месте, как сообщает ЦИК страны, расположились «Зеленые» с 14,8%. Четвертое место, в свою очередь, заняла Свободная демократическая партия с 11,5% голосов.