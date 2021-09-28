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Друг Шредера, член «большой коалиции»: эксперт оценил Олафа Шольца как канцлера ФРГ

Егор Левин
12:58 28.09.2021
Позиции Шольца и Меркель нельзя назвать противоположными, они оба работали над нынешней Германией, но тотального оптимизма фигура социал-демократа не внушает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Каких-либо резких перемен в отношениях России и Германии со сменой правительства последней говорить, скорее всего, не приходится. Новый канцлер, который придет на смену Ангеле Меркель, вполне вероятно, будет придерживаться не совпадающих с ней позиций, но вряд ли направит двусторонние отношения в прямо противоположную сторону. Так на вопрос о совместном будущем двух стран ответил в эфире программы «Между тем» на «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин.

Он отметил, что традиционно у РФ складываются конструктивные отношения с представителями немецкого социал-демократического лагеря. Но его член Олаф Шольц, потенциальный новый канцлер, не внушает, по словам Камкина, оптимизма по ряду причин.

«Во-первых, он - человек из когорты старых немецких политиков, воспитанных на верности трансатлантическому обязательству, скажем так. Возможны какие-то подвижки, возможны какие-то полушаги, но резкого поворота, например, в стиле Вилли Брандта, такого вряд ли можно ожидать», - охарактеризовал политика Камкин.

При этом Шольца и Меркель невозможно назвать диаметрально противоположными политиками, и они оба работали над той Германией, коей она сейчас является на политической арене.

«Не стоит забывать, что Шольц работал министром финансов в рамках "большой коалиции". Мы говорили, что участие в коалиции означает компромисс и отказ от определенных партийных доктрин в угоду компромиссу в рамках коалиции. Но Шольц также работал и с Герхардом Шредером. Он был председателем партии СДПГ, когда Шредер был канцлером. Вот насколько в нем сохранится этот социал-демократический стержень, который был заложен Шредером, мы будем видеть в ходе формирования коалиции», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что показателем станет то, какие базовые ценности СДПГ останутся в рамках нового правительства, какие из них будут реализовываться на практике, а от каких откажутся. По мнению Камкина, это будет видно уже в ближайшие месяцы.

Ранее ЦИК Германии опубликовал предварительные данные выборов в бундестаг. На выборах лидирует Социал-демократическая партия Германии с результатом 25,4%, следом идет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и их 25,1%. Партия «Зеленые» набирает 13,8% голосов.

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