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Немецкий политик назвал агрессией и цензурой блокировку канала RT DE на Youtube

Алексей Курильченко
14:57 29.09.2021
Депутат СДПГ заявил о том, что удаление немецкого канала RT является цензурой со стороны властей.
Немецкий политик назвал агрессией и цензурой блокировку канала RT DE на Youtube
© Фото: Debarchan Chatterjee, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Член социал-демократической партии Германии и экс-депутат бундестага Альбрехт Мюллер назвал удаление с Youtube каналов RT DE и Der Fehlende Part агрессией против СМИ. Политик считает, что за удаление ответственна американская сторона при содействии властей ФРГ.

«Это, конечно же, надо однозначно рассматривать как цензуру, как агрессию против СМИ, чей голос - голос критики. Так что мы в Германии должны быть рады тому, что этот голос критики существует. Хоть это дело рук американской стороны, ведь YouTube родом оттуда, но это определенно согласовано с германскими ведомствами», - цитирует RT слова Мюллера.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили о необходимости осуществления симметричных мер в ответ на решение администрации YouTube об удалении двух немецкоязычных проектов RT. Такие меры должны предполагать ограничения в сторону немецких СМИ в РФ.

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