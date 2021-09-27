ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг

В ФРГ стали известны предварительные результаты голосования на выборах в бундестаг после подсчета данных по всем избирательным округам. Согласно ним, в текущем году победителем голосования стала Социал-демократическая партия Германии с 25,7% голосов избирателей, сообщает ЦИК.

На втором месте оказался блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. За него отдали свои голоса 24,1% избирателей, что является самым низким результатом для него за всю предшествующую историю.

На третьем месте, как сообщает ЦИК страны, расположились «Зеленые» с 14,8%. Четвертое место, в свою очередь, заняла Свободная демократическая партия с 11,5% голосов. И, наконец, «Альтернатива для Германии» стала пятой с 10,3%. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на предварительные итоги голосования, показавшие лидерство социал-демократов в Германии. Американский лидер удивился такому ходу выборов и отметил, что вырвавшаяся вперед партия «сильна».