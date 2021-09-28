Германии предрекли приход «слабого канцлера» из-за итогов выборов в бундестаг

После объявления предварительных итогов выборов в бундестаг в 2021 году две крупнейшие политические партии Германии праздновали и грустили. Победу отмечали социал-демократы. Весь их штаб - весь в красных тонах, а с плаката строго смотрит лидер Олаф Шольц.

Партия вырывается вперед на выборах, и это значит, что у Германии будет не только новый канцлер, но и новый политический курс. А в штабе Христианского союза неприкрытая печаль, над которой, ко всему прочему, приходят немного позлорадствовать из партии зеленых.

«Мы считаем, что христианские демократы и социалисты должны уйти, потому что это не та партия, которая обеспечит Германии светлое будущее», - заявила экоактивистка Ани.

И вот из ворот уже начинают выезжать дорогие лимузины. В одном из них - Ангела Меркель. Оставаться смысла нет. Только что огласили результаты предварительных опросов. Поражение очевидно, пусть и с отрывом в 1,6 процента.

Утром становится понятно: не все так однозначно. Народ Германии, конечно, выбрал, но выбрал много кого. Голоса избирателей, пусть и неравномерно, но оказались размазаны по шести разным партиям. И люди на улицах сами не понимают, довольны ли они результатами.

«Результатами я довольна, но меня пугает неразбериха, которая нас ждет. Переговоры по коалиции могут занять слишком много времени, и это действительно меня беспокоит. Хотя, конечно, политики обещали быстро принять решение, но посмотрим, что будет», - поделилась своими мыслями одна из жительниц ФРГ.

Итоговая расстановка сил: социал-демократы с Шольцем во главе - 206 мандатов, Христианский союз демократов и социалистов с Лашетом - 196. А вот одна из сенсаций на выборах - 118 кресел займут Зеленые. Это новая, стремительно набирающая популярность, сила, оседлавшая экологическую риторику и одну из самых острых тем - борьбу с глобальным потеплением.

Это благодаря им в бундестаге теперь Тесса Гансерер - бывшая ранее Маркусом Гансерером. Трансгендерный депутат собирается бороться за права секс меньшинств.

А еще в парламенте есть Свободная демократическая партия, правая «Альтернатива для Германии» и левые, которые так и называются – «Левая партия». В одиночку ни у кого нет парламентского большинства, а значит, сейчас еще нет победителей и побежденных. Все зависит от того, кто с кем вступит в коалицию. И здесь малые партии становятся едва ли не самой важной силой в новом бундестаге.

«Сначала между собой будут консультироваться и обсуждать, с какой более крупной партией - с христианскими демократами или социал-демократами - создавать это правительство. То есть карты полностью перемешаны, партийная система совсем другая в Германии чем была. Конечно, встает вопрос о стабильности такого правительства», - объяснил политолог Александр Рар.

В таких условиях и канцлер может оказаться фигурой номинальной. У него просто не будет достаточной поддержки.

«Канцлер будущий будет гораздо слабее, чем все канцлеры перед ним, потому что правительство будет состоять не из двух, а из трех партий, и мнение каждой партии нужно будет учитывать. И амбиции у всех трех лидеров партий где-то будут влиять, фактически, на политику Германии», - обозначил Рар.

В прошлый раз борьба за передел власти, раздел постов в правительстве затянулась на полгода. Все это время старый канцлер обязан оставаться у власти. Так что Ангеле Меркель, которая официально заявила, что собирается на пенсию - еще предстоит поработать на благо страны. И, судя по всему, на отдых ей еще не скоро.

Сегодня главная политическая шутка в Германии: выборы вроде прошли, Ангела Меркель в них участвовать не стала, но на рождество нацию все равно поздравит... канцлер Ангела Меркель. Вот, насколько сложно сейчас проходят переговоры между партиями, попавшими в парламент.



