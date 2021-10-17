Российская энергетическая неделя: на какие вопросы Путин отвечал американской журналистке

Российская энергетическая неделя - форум отраслевой. Казалось бы, кроме специалистов, мало кому интересен - но только не в этот раз. На этой неделе в Москве обсуждали не просто технологии и подходы, а определяли будущее мировой энергетической системы. На Западе признаются - они больше не в состоянии полностью обеспечить людей теплом и электричеством. Газ дорогой, на биржах цены доходят до двух тысяч долларов за сотню кубометров. Хранилища Старого света пустеют. В поисках ответов все взгляды направлены на Россию. На пленарном заседании Владимир Путин отвечает на, кажется, главный вопрос - почему на Западе все так плохо?

«Из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены на нее подскочили, что стало спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок. Все последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны», - сказал президент.

Российский президент говорит о серьезной ошибке, которую совершили на западе, понадеявшись на возобновляемые источники энергии - солнечные и ветряные электростанции. В Европе и США стали массово отказываться от угля, газа, и ядерной энергетики. При этом забыли, что ветер дует не всегда, а солнце часто за облаками. В итоге - замерзающие в домах люди и веерные отключения электричества.

Европейские чиновники сейчас в поиске. Не решения проблемы - они ищут того, кого можно обвинить в энергетическом кризисе, который охватил Старый свет. Кандидат уже привычный - Россия. Но в Евросоюзе кажется не понимают, что причины катастрофы заложили они сами.

Разговор на форуме получился откровенным. Короткое черное платье, голые ноги. Летящей походкой во всей красе в зал заходит Хэдли Гэмбл, ведущая американского канала CNBC и модератор пленарной дискуссии. И если симпатиях по отношению к нашей стране ее заподозрить сложно, то к президенту - очень даже. По крайней мере, все два часа, что длилась дискуссия, позы которые принимала американская журналистка, были довольно двусмысленными.

В отличие от вопросов, которые от раза к разу у интервьюеров из США, кажется, не меняются и больше похожи на плохо скрытые претензии. Больше двух часов Владимир Путин от раза к разу вынужден был отвечать - нет, российский газ это не средство политического давления на Европу. На энергетический рынок старого света у Штатов к слову, большие планы. Здесь американцы особо не стесняются, недавно министр энергетики США заявила, что наш газ самый грязный. То ли дело американский сжиженный.

«Для справочки: углеродоемкость поставок российского природного газа по действующему уже "Северному потоку-1" более чем в три раза ниже, чем у американских СПГ. Просто для сравнения. Вместе с тем сейчас необходимо договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка, запустить на эту тему предметный, обстоятельный диалог производителей и потребителей энергоресурсов, свободный от политических предрассудков и навязанных клише», - сказал президент.

Это как раз о том, как много лишних людей стало в энергетике. Сейчас весь мир борется за сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и экология стала оружием политиков. Так и появилось простое, даже плоское представление - ископаемое топливо, мирный атом - плохо, а ветряки, солнечные и гидроэлектростанции - хорошо. Что будет, если все же попробовать жить только на возобновляемых источниках энергии?

«Нам с вами придется привыкать к температурам 16-18 градусов в помещениях, к холодной воде, к тому что улица и помещения не всегда будут освещены, нам придется меньше смотреть телевидение и меньше пользоваться интернетом. Ну от многих поездок и путешествий придется отказаться», - рассказа генеральный директора компании «Газпром» Александр Дюков

Хедли Гэмбл в ее черном мини не дает замерзнуть только образ роковой женщины. Очень много вопросов о климатической повестке и Гэмбл ссылается на бесспорный на западе авторитет - школьницу Грету Тунберг и ее заявление, что «бла-бла», крупные страны ничего не делают для того, чтобы снижать выбросы в атмосферу. Владимир Путин приводит конкретный пример. Нефтегазовую компанию Shell, которую суд обязал сократить выбросы углекислого газа почти вполовину к 2030-му году. Видимо не осознавая, что это решение напрямую ведет к банкротству.

«Если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны. Знаете, в Средние века, по-моему, голландцы, когда погода была холодная, климат был более жестким, на коньках передвигались по замерзшим рекам и каналам, и до сих пор у них конькобежный спорт развит хорошо. Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, Кататься будут не только для того, чтобы из пункта "А" в пункт "Б" перебраться, а для того, чтобы согреться», - сказал Путин.

Поэтому сегодня, говорит Владимир Путин, важно не меряться чистотой газа. Нужно разбираться с тем кризисом, который угрожает Европе. Но у Хедли Гэмбл видимо другая и заранее записанная на листочке точка зрения. А там черным по белому - энергетический кризис на Западе это целенаправленная атака русских.

«Россия вообще не использует никакого оружия, если Вы обратили внимание. Даже в самые сложные периоды Холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу», - ответил Путин.

Владимир Путин напоминает - а где были американские поставщики сжиженного газа? Когда в них так нуждались в Европе, танкеры взяли курс на Азию. Уплыли к более выгодным предложениям.

А Хедли Гэмбл заходит с другой стороны - а правда ли что в России специально придерживают газ и ждут, когда цены повысятся? Путин отвечает, контракты с Европой – долгосрочные, подписаны задолго до кризиса. И цены там старые - не более 300 долларов за тысячу кубометров. Но это у дальновидных партнеров.

«Пусть низко поклонятся Герхарду Шредеру в ножки за то, что сейчас Германия получает не по тысяче или тысяче пятьсот, а по триста», - ответил президент.

Но вот в Еврокомиссии решили, что долгосрочные контракты с Россией это опасная зависимость и решили покупать на рынке. Теперь расплачиваются высокими и что самое опасное - непредсказуемыми ценами. Хэдли Гэмбл качает головой. Потом качает ногой. И выдает очередной вопрос из списка, кажется не понимая, что российский президент ей уже ответил. И не раз.

«Как Вы можете заставить Европу поверить в то, что вы надежный газовый партнер, когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам?», - спросила журналистка. «Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Вы сейчас сказали: вы не поставляете газ в Европу по газопроводам. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу, «Газпром» ‒ на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубических метров. Из них половина сокращений приходится на поставщиков из США», - ответил президент.

Россия увеличила поставки даже через Украину сверх обязательств по контракту на 10%. Больше уже и нельзя - изношенный газопровод, в содержание которого Киев не вкладывался десятилетиями, может просто не выдержать. Но на Западе будто этого не слышат и продолжат утверждать, что мы назло строим газопроводы в обход Украины. Тут даже у Владимира Путина не выдерживает терпение.

«Послушайте: это тоже очередная чушь - сапоги всмятку, как у нас говорят - и сейчас скажу почему. Этот маршрут, послушайте в конце концов меня все внимательно - на две тысячи километров короче до наших основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину. Он короче - поэтому дешевле. Это современное оборудование и трубы ‒ можно там прокачивать газ с большим давлением», - ответил Путин.

Еще один из вопросов от Хедли Гэмбл - а зачем России гиперзвуковые ракеты? Летят со скоростью три Маха - то есть быстрее звука в целых три раза. Владимир Путин поправляет. Чуть-чуть быстрее.

«Нет, три Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. Наша система летит со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. Они стоят на боевом дежурстве уже в России», - отметил Путин.

И на вопрос - а что, это новая гонка вооружений - российский президент отвечает да. И не мы ее начинали, но мы должны защищаться.

«Началась она после выхода Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне. Что мы должны сделать в ответ? Я же вам много раз на этот счет говорил, если вам интересно, повторю: или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно еще, как эффективно будет работать, либо создать другую систему, которая, безусловно, будет преодолевать ПРО. Мы это сделали, какие претензии? А теперь не нравится. Теперь говорят: ой, у вас там такое гипероружие появилось. Ну, не нравится, а нам разве нравится, когда вы выходили из ПРО?», - заявил президент.

Получился ли этот самый конструктивный диалог на который рассчитывал Владимир Путин? Услышали ли российского президента на Западе, когда он раз за разом повторял очевидные вещи? Стоит изучить страничку Хэдли Гембл в социальной сети. Судя по торту с цитатой Путина, журналистку до сих пор не отпускает. На фото с широкой улыбкой она показывает передовицу газеты. Там - предмет гордости, длинные голые ноги на фоне российского президента. И спустя два часа диалога, кажется, что именно с ними Владимир Путин и разговаривал - а в ногах как известно, правды нет.