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Путин объяснил причины роста цен на газ в Европе

Алексей Курильченко
14:27 13.10.2021
Президент РФ призвал не «перекладывать с больной головы на здоровую» проблемы с газом в Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин заявил, что причиной роста цен на газ в Европе является дефицит электроэнергии. При этом многие обвиняют Россию в искусственном завышении цен, что не соответствует действительности. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели».

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», - сказал Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что считает обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны против России. Подобные заявления дипломат считает бесстыдными и отмечает, что подобная риторика со стороны Запада звучит регулярно.

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