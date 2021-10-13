Путин объяснил причины роста цен на газ в Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что причиной роста цен на газ в Европе является дефицит электроэнергии. При этом многие обвиняют Россию в искусственном завышении цен, что не соответствует действительности. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели».

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», - сказал Путин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что считает обвинения в завышении цен на газ частью информационной войны против России. Подобные заявления дипломат считает бесстыдными и отмечает, что подобная риторика со стороны Запада звучит регулярно.