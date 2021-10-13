Армия Путин заявил, что Россия не злоупотребляет своим первенством в гиперзвуковом оружии Тимур Шерзад Президент добавил, что Россия готова вести переговоры по сокращению наступательных вооружений. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не злоупотребляет первенством в гиперзвуковом оружии, которого ей удалось добиться. «Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы, и в первые в истории обогнав наших конкурентов по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем, никому не угрожаем», - отметил Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Президент добавил, что Россия готова вести переговоры по сокращению наступательных вооружений, и даже иметь в виду, что у нее есть превосходящие системы, учитывая это обстоятельство в переговорном процессе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика