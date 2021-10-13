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Путин заявил, что Россия не злоупотребляет своим первенством в гиперзвуковом оружии

Тимур Шерзад
16:23 13.10.2021
Президент добавил, что Россия готова вести переговоры по сокращению наступательных вооружений.
Путин заявил, что Россия не злоупотребляет своим первенством в гиперзвуковом оружии
© Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не злоупотребляет первенством в гиперзвуковом оружии, которого ей удалось добиться. 

«Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы, и в первые в истории обогнав наших конкурентов по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем, никому не угрожаем», - отметил Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». 

Президент добавил, что Россия готова вести переговоры по сокращению наступательных вооружений, и даже иметь в виду, что у нее есть превосходящие системы, учитывая это обстоятельство в переговорном процессе.  

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