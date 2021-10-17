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Песков опроверг заявления, что Путин «пугал Европу ценами на топливо»

Алексей Курильченко
14:03 17.10.2021
В ходе Российской энергетической недели президент РФ заявил, что из-за непрофессиональных решений голландцы «не смогут передвигаться на автомобилях».
Песков опроверг заявления, что Путин «пугал Европу ценами на топливо»
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин не пугал европейцев перспективами роста цен на топливо во время Российской энергетической недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер описывал возможные перспективы развития ситуации.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», - сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Во время Российской энергетической недели президент заявил, что если решения в энергической сфере Европы будут принимать непрофессионалы, то это может привести к росту цен. По словам президента, что это может привести к тому, что «голландцы будут передвигаться на коньках вместо автомобилей».

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