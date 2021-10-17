Песков опроверг заявления, что Путин «пугал Европу ценами на топливо»
Президент России Владимир Путин не пугал европейцев перспективами роста цен на топливо во время Российской энергетической недели. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер описывал возможные перспективы развития ситуации.
«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», - сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».
Во время Российской энергетической недели президент заявил, что если решения в энергической сфере Европы будут принимать непрофессионалы, то это может привести к росту цен. По словам президента, что это может привести к тому, что «голландцы будут передвигаться на коньках вместо автомобилей».