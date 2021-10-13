В стране и мире Путин заявил, что газовая система Украины изношена на 80-85% Алексей Курильченко Президент призвал привести в нормальное состояние газотранспортную систему Украины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости Читайте нас на: По словам президента РФ Владимира Путина, газотранспортную систему Украины нужно привести в «нормативное состояние». В ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» российский лидер озвучил информацию о степени изношенности украинских систем. «Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увеличен объем прокачки сверх наших контрактных обязательств», - сказал президент. Также, по словам Путина, причиной роста цен на газ в Европе является дефицит электроэнергии. Президент призвал не «перекладывать с больной головы на здоровую» проблемы с ценами на газ, как делают западные партнеры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика