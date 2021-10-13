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Путин заявил, что газовая система Украины изношена на 80-85%

Алексей Курильченко
15:30 13.10.2021
Президент призвал привести в нормальное состояние газотранспортную систему Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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По словам президента РФ Владимира Путина, газотранспортную систему Украины нужно привести в «нормативное состояние». В ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» российский лидер озвучил информацию о степени изношенности украинских систем.

«Я вам уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, ну, по разным подсчетам, где-то 80-85%. Для того чтобы сохранять или тем более увеличивать, а мы и так увеличиваем сегодня, несмотря ни на что, несмотря на наши политические разногласия, на 10% в этом году увеличен объем прокачки сверх наших контрактных обязательств», - сказал президент.

Также, по словам Путина, причиной роста цен на газ в Европе является дефицит электроэнергии. Президент призвал не «перекладывать с больной головы на здоровую» проблемы с ценами на газ, как делают западные партнеры.

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