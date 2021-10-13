Путин рассказал, зачем Россия разработала гиперзвуковое оружие

Гонка вооружений между Россией и Соединенными Штатами сейчас находится «на марше», но она началась после выхода Вашингтона из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

«Гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она с выхода США из Договора по противоракетной обороне», - сказал глава государства.

Путин напомнил, что предпринимал попытки убедить американских партнеров не выходить из договора. Российский президент подчеркнул, что был против одностороннего выхода США из Договора по ПРО, который, по его мнению, являлся краеугольным камнем всей международной безопасности.

«Что такое ПРО? Это не просто защита, это попытка получить стратегические преимущества, обесточивая ядерный потенциал вероятного противника, то есть наш потенциал», - пояснил президент.

В результате, по его словам, Россия была вынуждена создать «систему, которая сможет преодолевать ПРО». Также президент заявил, что Москва не злоупотребляет своим первенством в гиперзвуковом оружии.

В сентябре прошлого года Путин уже говорил, что именно выход США из Договора по противоракетной обороне вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия.