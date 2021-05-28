В Минэнерго США назвали российский газ «самым грязным»

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что добываемый в России природный газ является «самым грязным» в мире. Таким образом она выразила свое негативное отношение к строительству газопровода «Северный поток-2» в ходе слушаний палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», - цитирует ТАСС сообщение.

Ранее член Сената Соединенных Штатов от Республиканской партии Тед Круз заявил, что главе России Владимиру Путину стоит поблагодарить американского президента Джо Байдена за возможность завершить строительство «Северного потока-2».